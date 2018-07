Officieus debuut voor Tahith Chong, maar welke talenten volgen?

Enigszins opvallend was de keuze van Javairo Dilrosun (20) in mei om van Manchester City over te stappen naar Hertha BSC. Een doorbraak bij 'The Citizens' was al uitgesloten, desondanks was er volop interesse voor de vleugelspits. De verwachting is dat Dilrosun, jeugdinternational van Oranje, snel in Duitsland een kans krijgt om zijn kwaliteiten aan de wereld te laten zien. In de voorbereiding maakte hij al zijn eerste minuten, al zal hij pas genoegen nemen met een serieuze kans als het om het 'echie' gaat.