Olde Riekerink: ‘Het is een turbulent jaar geweest’

Toppers en Borsato zitten Oranjevrou­wen in de weg

17:57 Nog één wedstrijd werken de Oranjevrouwen af voor het WK in Frankrijk, op 1 juni in Eindhoven tegen Australië. Maar als het aan de staf had gelegen, had De Kuip of de Johan Cruijff Arena het podium geweest om de Leeuwinnen uit te zwaaien.