Olij in Kerkrade held en schlemiel bij opnieuw verliezend NAC

Feyenoord wacht al 14 jaar op overwin­ning in Amsterdam

21:59 Beide ploegen kregen deze midweek een nederlaag te verwerken, toch was het verschil tussen Ajax en Feyenoord zelden zo groot. Met behulp van statistiekenbureaus Opta en Gracenote blikken we vooruit op de Klassieker van komende zondag in de Arena.