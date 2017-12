Oliseh over kersverse Ajacied Schuurs: Hij moet week in, week uit spelen

Door Tim Reedijk



Eén van de meest opvallende moves die Oliseh deed sinds hij hoofdtrainer werd van Fortuna Sittard: de band om de arm van de toen pas 17-jarige Schuurs schuiven. ,,Goed genoeg is oud genoeg", vindt Oliseh. ,,Hij is solide, werkt hard, is gemotiveerd, luistert, leert en boekt progressie. Hij is een leider door actie, dat is beter dan een leider door praten", zegt de oud-Ajacied over zijn captain. ,,Hij heeft echt de kwaliteiten voor de aanvoerdersband."



Schuurs stond al snel in de belangstelling van Ajax en PSV, maar ook van buitenlandse grootmachten als Liverpool en Bayern München. Oliseh raadde een stap naar het buitenland af. Volgens de Nigeriaan is het voor een jonge speler 'goed om week in, week uit te spelen op competitief, volwassen niveau zoals bij Fortuna'. ,,Dat is beter dan bij Liverpool of Bayern in de jeugd. Natuurlijk, de trainingen zijn belangrijk, maar het is ook belangrijk dat hij die trainingen kan omzetten op wedstrijdniveau. Daarna blikken we terug: hoe ging het? Was het niet goed genoeg? Laten we gaan trainen en het nog eens oefenen. Dat is het beste voor een jonge speler."