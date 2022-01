Olivier Boscagli: ‘Mijn gezin heeft er niets aan als ik elders voor vier keer zo veel geld op de bank zit’

PSV nog zonder Vinícius en Madueke, maar Zahavi lijkt klaar voor topper tegen Ajax

PSV staat op dit moment een punt voor op Ajax in de competitie en beide ploegen ontmoeten elkaar zondag in het Philips Stadion. Hoogspanning in de eredivisie, kortom. Volgens trainer Roger Schmidt is het een ideale kans om afstand te nemen en een stap vooruit te zetten. Hij vindt het niet per se een ‘must-win’ voor de Eindhovenaren, maar noemt het tegelijkertijd wel een wedstrijd die PSV koste wat het kost wil winnen.

21 januari