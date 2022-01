Omikron hangt als grauwsluier boven eredivisie: ‘Je moet veel meer testen, ook bij gevaccineerden’

Door Tim Reedijk



Burj Al Arab, een hotel in Dubai, was de afgelopen weken net zo vertrouwd als de kerstboom op de socialemediakanalen van profvoetballend Nederland. Met andere woorden: veel eredivisiespelers zochten warmere oorden op om de feestdagen door te brengen. Maar de bittere realiteit nu de profclubs langzaamaan weer opstarten richting de hervatting van de competities, is dat de coronabesmettingen zich opstapelen binnen de selecties.



Eerst Feyenoord en sinds gisteren ook PSV en Heerenveen moesten halsoverkop trainingskampen afblazen na meerdere positieve testen binnen de selectie. Heracles ziet vanwege coronabesmettingen in eigen gelederen af van twee oefenduels in Duitsland. Een-op-een is de link niet te leggen met de winterse tripjes van voetballers, maar feit is natuurlijk wel dat de veel besmettelijker omikronvariant stevig huishoudt in de hele wereld.