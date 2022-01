Omstreden treffer helpt Ajax aan winst in topper met PSV én koppositie in eredivisie

VideoAjax heeft in een onderling gevecht met PSV de koppositie in de eredivisie heroverd. Dat gebeurde op dubieuze wijze, aangezien de bal voorafgaand aan de fraaie, winnende goal van Noussair Mazraoui over de zijlijn leek te zijn gerold: 1-2.

Door Johan Inan



Mazraoui kegelde de bal een kwartier voor tijd, vanaf de rand vanaf een meter of zestien, met zijn linkerbeen en via de binnenkant van de paal hard binnen. Spelers en stafleden van PSV schreeuwden daarvoor, en ook daarna al moord en brand omdat Daley Blind de bal van achter de zijlijn leek mee te nemen.

Daar zag het ook in de herhalingen, waar de camera’s weliswaar niet loodrecht op de zijlijn stonden, ook naar uit. Arbiter Danny Makkelie ging minutenlang in conclaaf met de VAR, waarna er gejuich bij Ajax-aanvallers Dusan Tadic en Steven Berghuis klonk, en de leidsman even later zelf ook, tot ongeloof van de de PSV-’ers, naar de middenstip wees.

Onbegrip in Eindhoven: ‘Oneerlijk gevoel’ en ‘schandalig’

,,Schandalig, dit is toch duidelijk”, zei PSV-aanvoerder Marco van Ginkel. ,,Ik ben hier doodziek van.” Lees hier meer reacties over de omstreden treffer van Ajax.

De wedstrijd tussen de twee beste clubs van de eredivisie kwam aanvankelijk moeizaam op gang. Na de twee spektakelstukken van eerder dit seizoen, waarin eerst PSV (Super Cup, 4-0) en vervolgens Ajax (eredivisie, 5-0) genadeloos uithaalde, en ook door het minimale verschil op de ranglijst, waren de verwachtingen voor de eredivisiekraker hooggespannen. Maar net als in de laatste topper, tussen Feyenoord en Ajax in de Kuip in december, was - mede door de druk en de spanning - van topvoetbal weinig sprake.

Bekijk het omstreden doelpunt van Mazraoui.

In het eerste half uur losten beide ploegen slechtst één schot. Aankoop Joey Veerman, die door coach Roger Schmidt werd opgesteld om het middenveld te versterken, zag zijn poging in de armen van doelman Remko Pasveer landen. Aan de andere kant was Steven Berghuis met een ingekrulde vrije trap dicht bij een treffer. De bal stuitte in de doelmond, waarna Edson Álvarez het naliet om toe te slaan, en Joël Drommel (de keeper toucheerde bal licht) en de lat een openingstreffer van Ajax voorkwamen.

Die viel alsnog in de eerste helft. Uitgerekend Brian Brobbey, de teruggehaalde huurling die vorige week Utrecht al velde met twee goals, zette Ajax al trekkebenend op voorsprong. De spits was even eerder in een spijkerhard maar fair duel met Armando Obispo geblesseerd geraakt. Brobbey krabbelde op en voetbalde tegen beter weten in verder. Nadat hij bij de tweede paal boven Mauro Junior uitkwam en de 0-1 binnenknikte, ging hij opnieuw naar de vlakte.

Volledig scherm Brian Brobbey opende ondanks een blessure de score. © ANP

Danilo verving Brobbey, die op zijn beurt de vervanger was van topscorer en Afrika Cup-ganger Sébastien Haller. Dat was tevens de enige mutatie in het elftal van coach Erik ten Hag ten opzichte van de grote zege eind oktober. Bij PSV, dat via een ingestudeerde corner Olivier Boscagli nog op Pasveer zag stuiten, was de koploper juist op zeven plekken gewijzigd, met André Ramalho (blessure), Ibrahim Sangaré (Afrika Cup) als belangrijkste afwezigen.

Niet alleen daarom werd Ajax alom nog als torenhoge titelfavoriet beschouwd. Het spel van de Amsterdammers was over het geheel genomen sprankelender, de defensie een stuk solider en de intenties op de transfermarkt nog een stuk stouter.

Ajax kwam ook overtuigender uit de winterstop, maar daar ging weer een een betere reeks van PSV aan vooraf. De Eindhovenaren haalden na de vernedering in de hoofdstad 25 punten uit negen eredivisieduels, waar Ajax plots punten morste tegen Heracles, Go Ahead Eagles en AZ. Zo wipte PSV voor de winterstop over de landskampioen heen.

Volledig scherm Een van de opstootjes in de topper tussen PSV en Ajax. © ANP

Halverwege leek Ajax dus de verwachte verhoudingen te herstellen, door de goal van Brobbey. Maar PSV gaf zich niet gewonnen. De jacht op de gelijkmaker werd al snel beloond. Nog niet toen Doan kansrijk was vijf minuten na rust, maar wel Jurriën Timber - tot dan toe uitblinker bij Ajax - te veel hooi op de vork nam in de opbouw. Cody Gakpo zat ertussen, waarna Veerman de bal bij Mario Götze bracht. De Duitser schoot, met de reeds op de bon geslingerde Álvarez in de rug, uit de draai in de korte hoek raak: 1-1.

En toen werd het steeds vermakelijker. Ajax nam het heft in handen en creëerde ook snel kansen. Ryan Gravenberch werd vrijgespeeld, maar toonde zich, niet voor het eerst dit seizoen, geen killer. Even later waren Tadic en Berghuis dichtbij een nieuwe voorsprong voor Ajax. In de tegenstoot was PSV gevaarlijk via Ritsu Doan.

Het was uiteindelijk Ajax dus dat via Mazraoui op bijzonder fraaie maar dubieuze wijze weer op voorsprong kwam. PSV was ook in de bijna tien minuten van blessuretijd niet bij machte om andermaal langszij te kruipen en de koppositie te behouden.

Titelverdediger Ajax gaat als lijstaanvoerder de interlandbreak in. PSV heeft nog veertien competitieronden om de achterstand goed te maken en Ajax van titelprolongatie te houden. Vorig jaar was Ajax na Super Januari vertrokken en kroonde het team van Ten Hag zich met zestien punten voorsprong tot kampioen.

Volledig scherm Noussair Mazraoui is door het dolle heen na zijn omstreden treffer. © ANP

