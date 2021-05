Onana en UEFA over twee weken tegenover elkaar: zaak bij CAS dient begint juni

De UEFA legde de doelman op 5 februari een schorsing van een jaar op wegens het overtreden van de dopingregels. Onana had zich schuldig gemaakt aan het gebruiken van het verboden middel furosemide. De sluitpost zelf ontkende bewust het middel te hebben genomen en sprak over een vergissing. Het verhaal van de keeper vertelt dat hij per ongeluk een plaspil van zijn vrouw had ingenomen.

De UEFA was echter onverbiddelijk en legde een schorsing van een jaar op. Ajax en Onana gingen in hoger beroep voor strafvermindering, maar dat leverde niets op. Via sporttribunaal CAS hoopt Ajax de eerste doelman eerder weer aan spelen toe te laten komen.

Tijdens zijn absentie verdedigde Maarten Stekelenburg het Amsterdamse doel. De 38-jarige routinier deed dat zo goed, dat hij een terugkeer in het Nederlands elftal verdiende. De toekomst van Onana is voorlopig ongewis. De club en speler konden het de laatste maanden niet eens worden over een nieuw contract, waardoor Onana komende zomer op weg lijkt naar de uitgang.

Onana.