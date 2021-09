Onana hervat training weer bij Ajax na dopingschorsing

Samenvatting Van Dijk na gelijkspel in Oslo: ‘We hadden hier moeten winnen’

2 september Het Nederlands elftal had in de kwalificatie voor de wereldtitelstrijd moeten winnen van Noorwegen. Dat zei verdediger Virgil van Dijk in een eerste reactie bij de NOS, na de 1-1 in Oslo. ,,We hebben de kansen gehad. Heel jammer dat het niet is gelukt. Natuurlijk is het gunstig dat Turkije ook punten verspeelt, maar wij als Oranje zouden niet afhankelijk moeten zijn van anderen.”