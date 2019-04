Onana: Na Real en Juve ben je voor niemand bang meer

Soms, zegt André Onana in en groot interview met persbureau AFP, lijkt het wel of hij droomt. ,,Toen we vorig jaar juli begonnen met de voorrondes van de Champions League hadden we nooit gedacht dat we in mei nog zouden meestrijden om de Champions League. We gaan onze best doen voor de groepsfase, dachten we toen. Toen we die haalden, verlegden we de grens en gokten we op een verlenging in de Europa League. Maar we mochten verder in de Champions League. De rest is geschiedenis. Nu kunnen we gewoon de beker winnen. Als je Real Madrid en Juventus verslaat, ben je voor geen club meer bang. Uiteraard, het wordt lastig tegen Spurs, maar kansloos zijn we natuurlijk niet.”