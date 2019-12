Onana, Promes en Martínez 'op scherp'

Het is nog maar de vraag of Promes wel in actie kan komen tegen Valencia. Hij ontbrak tegen Willem II wegens een kuitblessure. Promes scoorde de afgelopen maanden al viermaal in de Champions League. Patrick Kluivert is de enige Nederlander die tijdens een seizoen vaker voor Ajax in Champions League doel trof. Hij was in het voetbaljaar 1995/1996 goed voor vijf treffers.



Hakim Ziyech was in 2019 al bij elf doelpunten (5 goals en 6 assists) van Ajax in de Champions League betrokken. Alleen Lionel Messi (8 goals en 5 assists) en Raheem Sterling (9 goals en 3 assists) kunnen betere cijfers overleggen.