Onana wil nog een jaartje vol gas voor Ajax: ‘Heb nu eenmaal een contract’

Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Sergino Dest waren op papier ook nog jaren aan Ajax verbonden. Zij vonden met Chelsea, Manchester United en FC Barcelona wel een Europese topclub waar ze hun ambities verder kunnen najagen. Is Onana dan helemaal niet teleurgesteld? ,,Nee, niet echt”, reageert hij. ,,Ik ben hier nog steeds gelukkig.”



Onana wordt op handen gedragen in Amsterdam. Als hij het veld van de Johan Cruijff ArenA betreedt, dan schalt er een liedje voor hem door de speakers. Toen nog niemand gehoord had van corona, scandeerden de fanatieke fans van F-side vaak zijn naam op het ritme van ‘Leef’ van Dreetje Hazes. ,,Onana pakt alles was hij kan”, klonk het dan.

Quote Ik blijf hier niet altijd André Onana

Onana heeft in vijf jaar een band gekregen met Ajax, Amsterdam en al zijn fans. ,,Maar ik blijf hier niet altijd”, waarschuwde hij zaterdag na het duel met Vitesse. ,,Voor mij is een nieuwe uitdaging ook belangrijk. Maar wanneer? Als het nu is, is het nu. Maar als ik hier nog even blijf, dan is dat geen probleem.”

Voor een keeper is het nog lastiger om bij een Europese topploeg terecht te komen, dan voor een veldspeler. Zelfs de rijkste clubs hebben vaak maar een heel goede doelman en een ervaren betrouwbare sluitpost als tweede keus. Onana wil Ajax niet verlaten voor een bijrol als tweede keeper. Dus moet hij geduldig wachten totdat er ergens een plekje vrij komt.

Volledig scherm André Onana. © BSR Agency

Chelsea was begin deze maand zo ontevreden over Kepa Arrizabalaga, twee jaar geleden voor 80 miljoen euro overgekomen van Athletic Bilbao, dat het nog eens zo’n 30 miljoen euro uitgaf aan de Senegalees Edouard Mendy. Onana was voor een soortgelijk bedrag ook te koop geweest.

Heeft Chelsea of een andere club de afgelopen maanden geen contact gelegd met Onana? De Ajax-keeper lacht en haalt zijn schouders op. ,,Ik heb een contract”, herhaalt hij weer. Ajax heeft in ruim een jaar met Ziyech, Van de Beek, Dest, Jöel Veltman, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Kasper Dolberg veel dragende spelers verloren. Toch wil de club graag aanhaken bij de Europese top en daar kan het spelers als Onana en Nicolás Tagliafico goed bij gebruiken.

Onana wil de nieuwe editie van de Champions League aangrijpen om nog eens te laten zien hoe goed hij op het hoogste niveau kan keepen. ,,Hele mooie tegenstanders”, zegt hij over de loting die zijn ploeg aan Liverpool, Atalanta en FC Midtjylland heeft gekoppeld. ,,Het is een uitdaging om met een aantal nieuwe spelers tegen hen te spelen.”

