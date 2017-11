Onana wint in ere herstelde trofee voor minst gepasseerde doelman

De Tonny van Leeuwen-trofee werd in 1987 voor het laatst uitgereikt. Op initiatief van de supportersvereniging van FC Groningen en het Dagblad van het Noorden is de prijs, genoemd naar de voormalige doelman van GVAV, nieuw leven ingeblazen.



Tonny van Leeuwen was in 1971 met zeven tegengoals de minst gepasseerde doelman in het betaalde voetbal. Op de terugweg van de huldiging kwam hij bij Meppel frontaal in botsing met een vrachtwagen. Hij overleefde het ongeluk niet. Tonny van Leeuwen werd 28 jaar.