Onder-17 toch door op WK: ‘Het komt gewoon door Máxima!’

De KNVB plaatste op Twitter een filmpje, waarin te zien is hoe twee spelers van Oranje onder 17 op hun hotelkamer een doelpunt van de Argentijnen vieren. ,,Het komt gewoon door Máxima!”, roept een van hen, waarna de twee spelers elkaar op bed in de armen vliegen.



De Nederlandse talenten begonnen het toernooi als een van de kanshebbers op de wereldtitel, maar de kampioen van Europa verloor de eerste twee groepswedstrijden tegen Japan (0-3) en Senegal (1-3). Dankzij de winst zaterdag in de laatste wedstrijd op de Verenigde Staten (4-0) mochten de jongens van bondscoach Peter van der Veen toch hoop houden op een vervolg in het toernooi. Ze waren daarbij wel afhankelijk van uitslagen in de andere poules. Met wat hulp van Argentinië plaatste Oranje onder 17 zich alsnog voor de achtste finales, waarin Nigeria de tegenstander is. Dat duel in het Estádio Olimpico van Goiânia begint in de Nederlandse nacht van dinsdag op woensdag om 0.00 uur.