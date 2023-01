Onder de veelbesproken rentree van Steven Berghuis kan eindelijk een streep

Crisis FC Groningen houdt aan door nederlaag bij rivaal SC Heerenveen

De malheur in Groningen duurt voort. De ploeg van trainer Dennis van der Ree was op bezoek bij SC Heerenveen op weg naar een punt, maar twee late treffers van de Friezen drukten FC Groningen nog dieper de crisis in: 3-1.

14:23