Onderhandelingen over redding FC Twente in impasse

Maar dat is volgens wethouder Eerenberg een onmogelijke eis. Eerenberg: ,,We dragen FC Twente een warm hart toe, maar het maximale pakket als voorwaarde stellen, is absoluut te veel. Het opschorten van betalingen aan de gemeente (2,1 miljoen red.) betekent dat er geen geld van ondernemers naar de gemeente wegvloeit.” Drie jaar opschorting van rente en aflossing geeft de club ook lucht voor in totaal 6,3 miljoen.



FC Twente beroept zich onder meer op een in 2016 gemaakte en schriftelijk vastgelegde afspraak, waarin de gemeente verklaart mee te helpen aan het zoeken van een oplossing als de club door dossiers uit het verleden in liquiditeitsnood komt. En daarvan is volgens Twente nu sprake.