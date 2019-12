Onderzoek naar blessure Malen duurt langer

PSV Interim-trai­ner Faber: Mes tussen de tanden en twee keer winnen

14:54 Interim-trainer Ernest Faber van PSV is duidelijk over de komende week. De opvolger van de ontslagen Mark van Bommel kijkt eerst vooral naar de korte termijn. De Eindhovenaren spelen morgen in de beker tegen de amateurs van GVVV. Zaterdag wacht thuis PEC Zwolle. ,,Mes tussen de tanden, twee overwinningen.’'