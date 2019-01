Ongekende overheersing PSV en Ajax in spelersklassement

Van het basisteam van koploper PSV ontbreken alleen Jorrit Hendrix, Gaston Pereiro en Pablo Rosario in die toptwintig. Bij Ajax zullen André Onana en Kasper Dolberg na de winter een sprongetje willen maken.



Het is dat de eredivisie zich nog gelukkig mag prijzen met de kwaliteiten van ADO-vormgever Nasser El Khayati, anders was de inbreng van andere clubs nog geringer geweest. El Khayati blijft met een gemiddelde van 6,53, Jeroen Zoet en Daley Blind nog net voor. Jordy Clasie en Tonny Vilhena houden nog nipt de eer van Feyenoord hoog.



Onbetwist op de eerste plaats staat topscorer Luuk de Jong die zijn karrenvracht aan doelpunten vaak kan larderen met hoge waarderingen van de rapporteurs.



De spits van PSV zag veel Ajax-spelers aan het einde van de eerste seizoenhelft dichterbij komen. Dit nadat veel Ajacieden door hun zware onvoldoendes in de onderlinge wedstrijd in Eindhoven in het begin van dit seizoen nog op een flinke achterstand waren gezet.



Het is voor Fabian Sporkslede en Mounir El Allouchi te hopen dat ze zich met hun club NAC kunnen oprichten in de tweede seizoenshelft. Gemiddeld gezien zijn zij net als Darryl van Mieghem (met de Graafschap ook in degradatiezorgen) en Sherel Floranus (Heerenveen) de slechtste eredivisiespelers van de eerste seizoenshelft. Sowieso is De Graafschap ‘goed’ vertegenwoordigd met liefst vier spelers in dat klassement. Overigens blijkt de meest tegenvallende club in de eerste seizoenshelft, FC Groningen, nog best weinig vertegenwoordig in die top-20. Alleen Ajdin Hrustic scoort met 5,46 niet erg hoog. Roy Beerens, Bryan Linssen (Vitesse), Pantelis Hatzidiakos (AZ) en Jerold Promes (VVV) zijn de enige spelers die met hun club in het linkerrijtje verkeren maar toch in de top 20 staan van slechtste spelers van de eerste seizoenshelft.



De cijfers van het duel van gisteravond tussen Vitesse en Excelsior (3-2) zijn niet meegerekend.