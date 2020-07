‘Ongemotiveerde’ Zeefuik wil naar Hertha BSC, Chelsea heeft 80 miljoen over voor Havertz

Terwijl het voetbal in de Europese topcompetities weer volop bezig is, draait de transfergeruchtenmolen als nooit tevoren. In TransferTalk houden we alles bij in binnen- en buitenland, van ‘done deals’ tot de transfergeruchten.