Onmachtig ADO met ruime cijfers onderuit bij FC Groningen

FC Groningen had de wedstrijd al relatief vroeg in handen. Dat had het te danken aan Ramon Pascal Lundqvist, wiens traptechniek de wedstrijd nog enigszins het kijken waard maakte. In de achttiende minuut schoot de Zweedse middenvelder een vrije trap vanaf de hoek van het Haagse zestienmetergebied prachtig in de verre hoek. Daarbij overigens geholpen door ADO-keeper Luuk Koopmans, die helemaal verkeerd stond opgesteld.



En ook bij de andere twee treffers die FC Groningen maakte ging er veel fout bij ADO, dat zich in alle opzichten een degradatiekandidaat toonde. Vlak voor rust probeerde Lundqvist zijn kunststukje te herhalen, maar nu ging de bal over. Toch leidde de thuisclub halverwege met 2-0. Jørgen Strand Larsen kopte raak na een voorzet op maat van Gabriel Gudmundsson.