Ontslag komt als harde klap voor Slot: ‘AZ wist van concrete interesse meerdere clubs’

Door Mikos Gouka en Nik Kok



,,Ik heb vanochtend kennis genomen van het feit dat AZ mijn aflopende contract per direct wil ontbinden. Dat een seizoen, waarin we zowel nationaal alsook internationaal nog op alle fronten actief zijn, hiermee voor mij eindigt is een harde klap. Ik kijk terug op een geweldige periode bij AZ en ben de medewerkers, staf en spelers meer dan dankbaar voor de mooie en intense periode die we samen beleefd hebben", zo laat Slot weten.



De clubleiding van AZ was zeer verbolgen over het feit dat Slot in verregaande onderhandeling is met Feyenoord. ,,We hebben naar aanleiding van de eerdere berichtgeving gesproken met Arne. Als club hebben we ervoor gekozen om direct afscheid van elkaar te nemen”, zo stelde directeur voetbalzaken Max Huiberts van de Alkmaarders. ,,Bij AZ willen we een hoofdtrainer voor de groep hebben staan die volledig gefocust is op AZ.”



Of Slot inderdaad met Feyenoord in verregaande onderhandelingen is, wil hij niet bevestigen: ,,Aangaande mijn toekomst kan ik enkel aangeven dat AZ op de hoogte was van het feit dat ik mijn aflopende contract niet zou gaan verlengen en dat er concrete interesse van meerdere clubs is. Inhoudelijk wil ik op dit moment niet ingaan op de beslissing van AZ en de concrete interesse van Feyenoord.”



AZ meldde dat assistent Pascal Jansen, voormalig hoofd jeugdopleidingen en jeugdtrainer bij Vitesse, het seizoen afmaakt als eindverantwoordelijke. Hij krijgt assistentie van de 34-jarige Robert Franssen, die vanuit de jeugd doorschuift naar de A-selectie.