Ontslagen Dirk Kuyt herkent kritiek ADO-spelers: ‘Dat kan ik helemaal beamen’

Dirk Kuyt vond het ‘heel moeilijk’ om ‘terug te schakelen’ van het voetbalniveau waarop hij gewend was te denken naar het niveau van ADO Den Haag. Dat vertelde de in november bij de Haagse club ontslagen trainer in het programma Goedemorgen Eredivisie. Ook ging Kuyt in op de ‘onveilige omgeving’ waarin hij bij ADO moest werken.

Als Hans Kraaij junior vertelt dat de spelers van ADO Den Haag enthousiast over Kuyt waren, maar het soms ‘te snel’ vonden gaan en het niet helemaal begrepen, knikt de 42-jarige Katwijker. ,,Dat kan ik helemaal beamen. Ik heb me van tevoren voorgenomen terug te schakelen, omdat ik een bepaald niveau gewend was en op een hoger niveau gewerkt had. Alleen heb ik dat nog vier of vijf keer moeten doen. Het was voor mij heel moeilijk om zoveel stappen terug te doen.”

Kuyt haalt daarbij voormalig bondscoach Marco van Basten aan, met wie hij van 2004 tot 2008 bij het Nederlands elftal werkte. ,,Hij dacht over voetbal na op zo’n niveau, dat het voor hem zelfs lastig was het aan de spelers van het Nederlands elftal over te brengen. Zelfs voor mij was zijn niveau van denken over voetbal moeilijk te begrijpen. De laatste duels had ik het idee dat het beter ging en heb ik het er ook met Ricardo Kishna, die wel op een hoger niveau had gespeeld, gehad. Maar het was niet makkelijk.”

Kuyt werd in november ontslagen bij ADO, na roerige maanden in Den Haag. De resultaten bleven achterwege en ADO stond onder Kuyt op de zeventiende plek. En tegelijkertijd gebeurde er buiten het veld van alles, van het plotselinge opstappen van technisch manager Daryl Janmaat (die ook te gast was in Goedemorgen Eredivisie) en het uitblijven van een nieuwe assistent, tot het statement van Verheydt en Kishna richting algemeen directeur Edwin Reijntjes. Daarin stelden Verheydt en Kishna het gevoel te hebben dat Reijntjes de mensen op het trainingscomplex tegen elkaar opzette.

Dat gevoel leefde volgens Kuyt bij ADO al langer. ,,Daryl en ik werkten in een heel onveilige omgeving. We waren daardoor meer met randzaken bezig dan met ons vak. We werden niet beschermd in ons werk. Binnen het trainingscomplex was alles veilig, maar op een gegeven moment moet je met informatie toch naar ‘het stadion’. Vervolgens lag alles dan direct op straat.”

Dick Advocaat

Ook de komst van Dick Advocaat naar ADO werd nog besproken. Hoewel bekend is dat ADO al met Advocaat bezig was terwijl Kuyt nog trainer was, neemt de Katwijker zijn voormalig oefenmeester ‘niets kwalijk’. ,,Hij is benaderd zonder mijn medeweten. Maar ik zou er wel nog graag eens met Dick over praten. Ik ken Dick goed, hij heeft me nog geholpen met het halen van mijn trainersdiploma. Ik vind het uiteindelijk jammer hoe de dingen zijn gegaan”, zegt Kuyt.

Nieuwe uitdaging Kuyt wil graag weer als hoofdtrainer of eventueel als assistent-trainer aan de slag in het profvoetbal. De 42-jarige Katwijker hoopt op een ,,uitdaging” in Nederland. ,,Dat zou eventueel ook in het buitenland kunnen zijn, maar ik ben ook graag bij m’n vier kinderen die ik graag wat dichter bij me wil hebben.” ,,Ik wil heel graag een mooie, nieuwe ambitie aangaan als hoofdtrainer. Dat zou ook als assistent onder een ervaren hoofdtrainer kunnen zijn. Ik vind het belangrijk om uren te maken op het veld”, aldus Kuyt.

