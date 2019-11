Onzeker of Depay duel met Noord-Ierland haalt

Depay viel vorige week geblesseerd uit tijdens het duel met Benfica in de Champions League. Hij ontbrak zondag in de competitiewedstrijd tegen Olympique Marseille. ,,Hij ziet het zelf positief in", zei bondscoach Ronald Koeman. ,,Maar het is niet duidelijk of hij het wel of niet redt. Misschien redt hij Noord-Ierland niet en drie dagen later Estland wel. We moeten het even aankijken."



Koeman mist de komende interlands de geblesseerde Donyell Malen en Steven Bergwijn. Met Luuk de Jong, Wout Weghorst, Myron Boadu en Ryan Babel beschikt hij over vier aanvallers die Depay kunnen vervangen. Depay was dit kalenderjaar veruit de gevaarlijkste aanvaller van Oranje, met zes doelpunten en acht assists in zeven interlands.



Georginio Wijnaldum mist later vandaag de training van Oranje. De middenvelder van Liverpool is grieperig. Koeman verwacht dat hij op tijd fit is voor de interland zaterdag tegen Noord-Ierland.