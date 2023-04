Ooit als toptalent van Ajax naar Real Madrid, nu speler in Dubai: ‘Wil absoluut geen slachtofferrol aannemen’

met video Complimen­ten voor Steven Berghuis van keeper: ‘Hij had nog niet vaak een linkspoot gezien die ook goed met rechts kan schieten’

Ajax boekte een klinkende zege op Fortuna Sittard (4-0), maar trainer John Heitinga was niet helemaal tevreden. Aan de andere kant had Steven Berghuis ‘ouderwets’ genoten als rechter aanvaller. De Ajax-coach ging bij ESPN ook nog in op wisselspeler Owen Wijndal, die op de bank bleef, en zijn toekomst.