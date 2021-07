Ook Ajax staat stil bij overlijden van Peter R. de Vries: ‘Je zal gemist worden’

Rutte geschokt: ‘Aan Peter verplicht dat het recht zijn beloop krijgt’

16:58 De moord op Peter R. de Vries ‘mogen en zullen we in Nederland nooit tolereren’. Dat zegt demissionair minister-president Mark Rutte in een reactie op het overlijden van de bekende misdaadverslaggever. ,,Aan Peter R. de Vries zijn we verplicht ervoor te zorgen dat het recht zijn beloop krijgt. Deze laffe daad mag niet onbestraft blijven”, twittert de VVD-leider.