Ook Berghuis moet op zijn tellen passen

Meest in het oog springende naam is die van Steven Berghuis. De Feyenoord-aanvoerder had dit toernooi met een doelpunt een belangrijk aandeel in de 1-2 zege bij SC Cambuur. Maar in de dat duel in de tweede ronde kreeg hij vijf minuten voor tijd ook geel waardoor hij sindsdien op scherp staat. Wie twee keer geel krijgt in het bekertoernooi wordt namelijk automatisch voor de volgende wedstrijd geschorst. De gele kaarten die je in de eredivisie of Keuken Kampioen Divisie pakt, staan los van het bekertoernooi.