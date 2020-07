Ook buitenspeltechnologie in Nederland: ‘Het is in elk geval eerlijker’

Jan van Halst, oud-speler van FC Twente en Ajax en analyticus bij Ziggo Sport ,,Ik zie voor Ziggo Sport natuurlijk veel wedstrijden uit de Premier League, daar komt die technologie ook veel voorbij. In principe ben ik voor meer eerlijkheid in het voetbal, want het gaat om miljoenen en dan kan je maar beter heel erg precies zijn. Maar wat je natuurlijk niet wil is dat er doelpunten worden afgekeurd omdat er een oksel of lange nagel buitenspel staat. Dat lijkt me toch vreselijk. Ik zou daarom willen voorstellen om de regel in te voeren dat alleen de voeten buitenspel kunnen staan. Dan is het ook duidelijk voor het publiek in het stadion (als dat er zit natuurlijk) en dat is toch wel belangrijk, lijkt me. Het publiek weet anders niet waar het aan toe is.”

Michael de Leeuw speelde 186 eredivisieduels (68 doelpunten) voor De Graafschap, FC Groningen en zijn huidige club FC Emmen ,,Ik herinner me direct een moment tegen Heracles vorig seizoen, toen de gelijkmaker van Cyriel Dessers tegen ons werd afgekeurd vanwege buitenspel. Dat was toen heel discutabel en er kwam veel discussie. Met de nieuwe technologie zou dat nu opgelost zijn. Je weet dan dat het in elk geval eerlijker is. Maar ik geef ook toe dat als ik een goal maak die wordt afgekeurd omdat mijn oksel buitenspel staat en dat ik dat dan ’s avonds op tv terugzie, dat ik dan heel erg baal. Ik bedenk me nu alvast maar dat er toch nog altijd discussie zal blijven bestaan. Zoals ook in de Premier League, bijvoorbeeld met die wedstrijd van Sheffield United en Aston Villa toen de technologie toch niet in staat was om een zeker doelpunt goed te keuren. Wat ik ook hoop is dat de beslissing van wel of geen doelpunt niet te lang op zich laat wachten. Dat is echt niet goed voor de wedstrijd.”

Hans de Koning, de trainer van VVV-Venlo

,,Het belangrijke hierin vind ik dat alle omstandigheden gelijk moeten zijn. Dat je niet alleen in de Kuip of de Arena die camera hebt hangen, maar ook bij RKC en VVV. Dat is toch het eerlijkste? Is dat nu het geval? Komen ze overal te hangen? Dat is dan mooi. Over een paar weken hebben we weer zo’n jaarlijkse scheidsrechtersbijeenkomst van de KNVB. Dan mogen we weer op ze ‘schieten’. Dat is altijd interessant. Want wat ik eigenlijk belangrijk vindt bij deze technologie is de willekeur van de mensen die VAR zijn. De ene keer krijg je voor een overtreding geel en de andere voor precies diezelfde overtreding rood. Hetzelfde probleem zie je met hands, waar ook nog altijd geen rechte lijn in is te vinden. Dan weet je als speler, trainer of supporter dus niet meer waar je aan toe bent. Wat dat betreft zou deze technologie duidelijk moeten zijn. Als het gaat om hoge bedragen in de Champions League of in belangrijke wedstrijden om promotie en degradatie, dan is dat het minste wat je kan verwachten.”