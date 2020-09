Ook deze eerste divisiespelers waagden de stap naar de Europese topcompetities

Soufyan Ahannach - van Almere naar Brighton

Het las als een grap, dat Premier League-club Brighton & Hove Albion in de Keuken Kampioen snuffelde om de selectie te versterken. Scouts zaten toch echt op de tribunes van het Yanmar Stadion in Almere, het Frans Heesen Stadion in Oss en De Geusselt in Maastricht. Op zoek naar een kwaliteitsinjectie om de promotie naar de machtige Premier League te overleven, was het oog van Brighton gevallen op Soufyan Ahannach. Met achttien goals en vijftien assists speelde hij zichzelf regelrecht in de schijnwerpers. Het wereldtopniveau in Engeland kon hij nooit aantikken. Na een zwerftocht langs Sparta, Saint Gellis en Go Ahead Eagles is Ahannach momenteel clubloos.

Volledig scherm Soufyan Ahannach. © Dingena Mol

Xavier Mbuyamba - van MVV naar FC Barcelona

Met slechts elf Keuken Kampioen Divisie-duels in de benen zorgde Mbuyamba (18) waarschijnlijk voor de meest spectaculaire transfer ooit uit de MVV-historie. FC Barcelona pikte de boomlange en atletische verdediger voor drie ton op Maastricht. Daar eindigde zijn avontuur al na een jaar. Deze zomer koos hij voor een overstap naar de beloftenploeg van Chelsea, waar het Nederlandse gehalte vrij hoog is. Juan Familia-Castillo verruilde Ajax om Mbuyamba achterna te gaan, terwijl Ian Maatsen sinds 2018 in het Chelsea-shirt te bewonderen is. In Engeland werd vol lof gesproken over de komst van Mbuyamba. ‘De nieuwe Virgil van Dijk’, spraken media vol lof over de verdediger.

Volledig scherm Xavier Mbuyamba (links) in 2019 in actie namens MVV. Rechts Jonathan Okita van NEC. © BSR/SOCCRATES

Jan Paul van Hecke - van NAC naar Brighton

De complete Nederlandse top had de centrumverdediger op de korrel, maar hij besloot de stap naar de vaderlandse elite over te slaan. Ook voor Van Hecke werd Brighton de bestemming. Deze zomer zette hij zijn krabbel onder een verbintenis tot en met 2023, maar vrijwel direct stapte hij in het vliegtuig terug naar Nederland. Heimwee? Nee, Brighton koos ervoor Van Hecke direct tot het einde van het seizoen bij Heerenveen. Op eredivisieniveau mag hij laten zien waarom hij zich rijp achtte voor een transfer naar een Premier League-club.

Volledig scherm Van Hecke tegen VVV. © ANP

Anthony Musaba - van NEC naar Monaco

Dat scouts graag naar Nijmegen komen om te vissen uit de rijke kweekvijver van NEC, wordt de laatste jaren steeds vaker bewezen. Ook AS Monaco stapte in het vliegtuig om de hengel uit te gooien. Anthony Musaba maakte indruk en kreeg direct een vijfjarig contract onder de neus geschoven. Voor 2,5 miljoen euro waagde Musaba de overstap naar de Ligue 1. Een kans om tegen Kylian Mbappé en Neymar te spelen, kreeg hij niet. Monaco stuurde Musaba direct naar satellietclub Cercle Brugge, waar de negentienjarige vleugelflitser inmiddels een basisplaats heeft veroverd. Afgelopen weekend maakte het NEC-product zijn eerste goal op het hoogste niveau, uitgerekend in de derby tegen landskampioen Club Brugge (2-1 nederlaag).

Volledig scherm Anthony Musaba. © BELGA