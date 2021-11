Ook Go Ahead Eagles is te sterk voor dolend Willem II

De zegeloze reeks van Willem II in de eredivisie duurt voort. De Tilburgers, die op een goed eerste half uur na zwak voor de dag kwamen, verloren in eigen huis van promovendus Go Ahead (0-1) en zijn nu al zeven wedstrijden op rij in de competitie zonder zege. De zorgen zullen toenemen in Tilburg.

Door Job Willemse



Willem II begon het duel met Go Ahead, dat knap in de middenmoot van de eredivisie staat, alleraardigst. De ploeg van Fred Grim zette de bezoekers uit Deventer gelijk onder druk, wat resulteerde in een aantal kansen voor onder andere Ché Nunnely en Driess Saddiki. Niet veel later schoot linksback Derrick Köhn van zo’n 25 meter op de lat.



Dichterbij dan dat kwam Willem II niet in het eerste bedrijf, waarin Go Ahead na een half uur wat uit de schulp kroop en de grootste kans van de wedstrijd liet noteren. Jay Idzes kopte een bal uit een corner goed binnen en leek zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar Mats Köhlert bracht redding op de doellijn. Juist voor die kans liet Willem II goed spel zien en was de ploeg van Grim de baas op het veld.

Boyd Lucassen haal uit voor de 0-1.

Waar Willem II dus voor rust aardig voor de dag kwam, was dat na de thee allerminst het geval. Na 47 minuten kreeg Willem II direct een tik te verwerken. Een lange bal van achteruit belandde via twee stations bij Go Ahead-rechtsback Boyd Lucassen. De verdediger twijfelde niet en haalde met een droge, harde knal uit. Zijn schot ging door de benen van Köhn en belandde achter Wellenreuther in de verre hoek: 0-1.

Geen kansen

Een échte reactie van Willem II bleef uit. Het spel aan de bal was te matig en het tempo te laag om de stugge defensie van Go Ahead kapot te spelen. De Tilburgers creëerden nagenoeg geen kansen in de tweede helft. Ook meerdere wissels van Grim mochten niet baten. Go Ahead bleef vrij eenvoudig overeind en doelman Hahn zal zich weinig zorgen hebben gemaakt. Ook het slotoffensief in de blessuretijd van Tilburgse kant leverde weinig tot geen gevaar op.

Door de minimale nederlaag klimt Go Ahead over Willem II heen op de ranglijst. De Tilburgers zijn nu zeven wedstrijden op rij zonder zege.

