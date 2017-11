Ook het sprookje van Excelsior duurt maar voort

De bezoekers drongen wat meer aan, vonden wat gaatjes en zetten Excelsior-doelman Ögmundur Kristinsson aan het werk.Toen brak de halve minuut van Mikhail Rosheuvel aan. Eerste trachtte hij Kristinsson met een bekeken schot in de korte hoek te verschalken. De IJslandse goalie redde, ving de bal uit de daaropvolgende corner simpel en gaf deze direct mee aan de uitgebroken Zakaria El Azzouzi.



In een poging het gevaar in de kiem te smoren werd de aanvaller van achteren stevig tegen de grond gewerkt door Rosheuvel. Te stevig, oordeelde arbiter Rob Dieperink, die niet bang bleek bij zijn eerste eredivisie-optreden direct de rode kaart te trekken.Waar Excelsior zich enkele weken geleden amper raad wist met een overtalsituatie in het uitduel bij ADO Den Haag, was het nu alsof er bij Roda JC direct drie man naar de kleedkamer waren gestuurd. Binnen luttele minuten konden zowel El Azzouzi als Hicham Faik vrij binnenkoppen: beiden faalden opzichtig. Luigi Bruins dat dit even later niet na een één-tweetje met Ali Messaoud. De clubtopscorer van de Rotterdammers schoot beheerst zijn vierde van het seizoen binnen.



Vervolgens modderde het duel weer wat aan. Roda JC loerde in de tweede helft op dat ene kansje en werd gevaarlijk uit een listige vrije trap van Adil Auassar. Excelsior liet zien dat het mooie voetballers heeft, maar de dreiging van eind eerste helft ontbrak. Zelfs van elf meter lukte het Excelsior niet te scoren. Luigi Bruins, die al zijn eerdere strafschoppen in de eredivisie had benut, vond de handschoenen van Hidde Jurjus op zijn weg.



Het kwam Excelsior niet duur te staan. De club die in de voorgaande vijf duels tegen hekkensluiters slechts twee punten had gepakt, zegevierde nu wel. En ziet het gat met die laatste plaats oplopen tot tien punten. Want directe handhaving blijft voorlopig de doelstelling in Kralingen.