Ook laatste thuisduel van FC Groningen wordt in leeg stadion gespeeld

Santiago Giménez werd een ster bij Feyenoord, maar zijn vriendin Fer Serrano net zo goed

Begonnen als spits met cultstatus, maar inmiddels is Santiago Giménez (22) topscorer van de landskampioen. Ook vriendin Fer Serrano (25) heeft de harten gestolen van het Legioen met haar stadionbezoeken. In het bijzonder door haar aanwezigheid in Amsterdam tijdens de gewonnen klassieker (2-3). De Mexicaanse blikt terug op het kampioensjaar van Feyenoord en de zege op Ajax in Amsterdam: ,,Ik werd gek, wilde schreeuwen, maar het hele stadion viel stil.”