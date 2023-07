Ook Maurice Steijn hoort transferwens Kudus: ‘Maar Mo is voor mij de beste speler van Ajax’

Kudus, die naar verluidt in de belangstelling staat van Chelsea, kon vorig jaar al vertrekken bij Ajax. Daar stak de toenmalige technische leiding in de laatste dagen van de transferperiode echter een stokje voor. Afgelopen seizoen gold de sterke en sierlijke linkspoot als één van de lichtpunten in Amsterdam.

Kudus, die pas nog werd verkozen tot Ghanees voetballer van het jaar, wil deze zomer alsnog de stap naar een topcompetitie maken. Dat kreeg ook Steijn, die de voorbije weken individuele gesprekken voerde met zijn teruggekeerde internationals, van de aanvaller te horen. ,,Daarin heeft hij aangegeven dat hij in principe een transfer wil maken. Mo is daar duidelijk in geweest. Dat weet de clubleiding ook”, aldus Steijn, die desalniettemin hoopt nog minimaal een seizoen met Kudus te zullen werken.

Wat daar volgens Steijn in meespeelt, is dat het aan Kudus knaagt dat hij de voorbije seizoenen maar geen onbetwiste basisspeler was. Sinds de nieuwe coach met de Afrikaan werkt, kan hij weinig op hem aanmerken. ,,Ik merk er niks van dat hij met een transfer bezig zou zijn. Hij werkt hard op de trainingen en vandaag hebben we kunnen zien wat voor exceptionele kwaliteiten Mo heeft. Dus ik hoop dat hij blijft, want hij is op dit moment misschien wel de beste speler van Ajax. Dat zal de rest dan ook een boost geven.”