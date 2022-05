Ook Van Bommel en Dumfries rouwen om Mino Raiola: ‘Jij was de beste van de wereld, een fenomeen’

In de voetbalwereld is geschokt gereageerd op het overlijden van zaakwaarnemer Mino Raiola . Zijn familie bracht het nieuws naar buiten via sociale media. Raiola is 54 jaar geworden.

Erling Haaland, een van de bekendste klanten van Raiola, liet zaterdag eerst zijn voeten spreken door een hattrick te maken. Later op de dag plaatste de Noorse spits een bericht op Instagram met een foto van hem en Raiola. Daarbij staat de tekst ‘The best’, afgesloten met een hartje.

Ook Mark van Bommel rouwt om de dood van de man door wie hij zich als speler en als trainer liet begeleiden. ,,De beste zaakwaarnemer van de wereld! Een fenomeen”, schrijft Van Bommel op Instagram. ,,Onbeschrijflijk wat je voor mij en onze familie gedaan hebt. Niet alleen aan de onderhandelingstafel, je advies over allerlei andere zaken dan voetbal waren altijd goed en slim. De steun bij mijn eerste wedstrijd voor AC Milan. In de kleedkamer, voor en na de wedstrijd, en tijdens de warming up op het veld.. Dat kan alleen jij!”

Oranje-international Denzel Dumfries post in Istagram een foto waarin hij samen met Raiola in het zwembad ligt en bewaart dan ook warme herinneringen aan zijn zaakwaarnemer. ,,Zoals zovelen had ik ook de eer jou te kennen en van dichtbij te zien hoe je de zaken met passie en visie aanpakt en 100% voor je spelers stond”, schrijft de speler van Internazionale. ,,Bedankt voor het geven van een voorbeeld van hoe je de top kunt bereiken door je mouwen op te stropen en ervoor te gaan.”

Erik ten Hag verscheen voor aanvang van Ajax-PEC (3-0) voor de camera’s van ESPN. Hij wilde zijn medeleven betuigen aan de familie van Raiola, die een aantal Ajacieden onder zijn clientèle mocht rekenen. ,,Ik merk aan de jongens dat het wat met ze doet, maar ik hoop dat ze dat op het veld van zich af kunnen zetten.”

Real, PSG, Inter en AC Milan

Grote Europese voetbalclubs als Real Madrid, Paris Saint-Germain, Internazionale en AC Milan betuigden op Twitter hun medeleven. ,,Een charismatische sportmakelaar is vandaag na een ziekte overleden. De club betuigt bij monde van haar voorzitter haar deelneming aan zijn familie en vrienden”, reageerde de Parijse topclub PSG.

Raiola, geboren in Italië maar opgegroeid in Haarlem, was een van de meest invloedrijke spelersmakelaars ter wereld. Hij was, naast Haaland, de zaakwaarnemer van bekende voetballers als Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Matthijs de Ligt en andere Nederlandse internationals als Denzel Dumfries, Donyell Malen, Ryan Gravenberch en Owen Wijndal. Ook behartigde hij de belangen van Ajacieden Noussair Mazraoui en Brian Brobbey.

Wijndal reageerde na de wedstrijd tegen Sparta (1-1) op het overlijden van zijn zaakwaarnemer: ,,Dit is verschrikkelijk natuurlijk. Voetbal is dan een bijzaak", zei hij voor de camera's van ESPN. ,,Ik wens zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe. Heb hem onlangs nog gesproken. Een paar maanden terug zag ik hem nog en dan is het heel gek dat hij er nu niet meer is. Hij heeft veel voor mij betekend, toen ik vijftien was kwam ik bij hem terecht en nu ben ik 22. Hij doet alles voor je, staat altijd voor je klaar. Ja, het was een bijzonder mens.”

PSV reageerde ook via Twitter. ,,PSV schrikt enorm van het overlijden van zaakwaarnemer Mino Raiola. Wij wensen zijn naasten, familie en vrienden sterkte bij het verlies en bedanken hem voor wat hij voor onze club en veel van onze spelers heeft betekend. Rust zacht Mino.” Ajax plaatst een emoticon met een traan onder het overlijdensbericht van Raiola. Ook de KNVB reageerde geschokt. ,,We wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.”

