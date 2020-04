Ook voetbalanalytici hebben niets te doen: ‘Wij gaan niet in lege stadions praten’

Het is een relletje in Engeland, waar het dezer dagen toch al veel over geld en voetballers gaat. In dit geval oud-spelers, onder wie de bekende pundits Rio Ferdinand en Jermaine Jenas. Zij zijn net als Robin van Persie aan BT Sport verbonden. Volgens de Engelse krant The Daily Mail maken zij zich zorgen of de sportzender gemaakte afspraken wel kan nakomen nu al het voetbal stilligt.