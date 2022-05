‘Ook Willem II en PEC Zwolle zullen merken dat je succes echt niet kunt kopen’

Willem II-trainer Kevin Hofland had zondagmiddag, kort nadat degradatie realiteit geworden was voor zijn club, al een poosje tegen zijn tranen gevochten. Want ja, het deed hem veel, het feit dat zijn spelers zich ook tegen FC Utrecht (3-0) compleet leeg hadden geknokt. Dat het Tilburgse publiek zo hartstochtelijk achter de ploeg was blijven staan tenminste zo. Dan komt het vooruitzicht van de eerste divisie misschien wel nóg harder aan. ,,Maar”, zei de Limburger even later, strijdbaar als vanouds: ,,We gaan ervoor om volgend seizoen terug te komen.”