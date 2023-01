Oorsuizingen hielden Michal Sadílek maanden weg bij FC Twente, maar nu is hij terug: ‘Elk geluid was pijnlijk’

,,Het was een heel moeilijke periode voor mij", aldus Sadílek over de afgelopen maanden, waarin hij te kampen kreeg met heftige oorsuizingen. ,,Maar dankzij de supporters en teamgenoten kon ik weer terugkomen. Ik was hier een paar keer geweest tijdens wedstrijden, om te kijken hoe mijn lichaam zou reageren. En de reactie was gewoon slecht. Ik had hoofdpijn, elk geluid was gewoon pijnlijk. Nu ben ik langzaam aan het wennen aan alle geluiden, dat is positief. Het komt goed.”