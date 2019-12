Oosting gooit roer om bij Vitesse: Honda tegen Feyenoord op de bank

Advocaat ziet ook Karsdorp langdurig afhaken

14:42 Dick Advocaat pakte er vanmiddag een briefje bij tijdens de persconferentie. Om de geblesseerde spelers van Feyenoord op te kunnen noemen. Rick Karsdorp stond daar al op, maar de rechtsback heeft zoveel last van zijn lies dat hij vandaag is geopereerd. ,,Die is er zeker zes weken uit’’, zegt Advocaat.