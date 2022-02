Oosting, Til en Strand Larsen de uitblinkers met twee goals, geen voldoendes bij Sparta

Rapportcijfers speelronde 21Wie waren de uitblinkers in speelronde 21 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hieronder de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen.

Het was het weekend van Thijs Oosting, die bij zijn debuut voor Willem II twee keer scoorde tegen het RKC van zijn vader Joseph Oosting. Jørgen Strand Larsen beleefde een mooie 22ste verjaardag. De Noorse spits van FC Groningen was daarmee belangrijk voor zijn club tegen Go Ahead Eagles. Guus Til was weer belangrijk namens Feyenoord in de Rotterdamse derby tegen Sparta. Ook hij was tweemaal trefzeker.



Veel onvoldoendes waren er bij Sparta, dat de grootste nederlaag van de speelronde moest slikken tegen Feyenoord (4-0) en in degradatiegevaar blijft. Liefst zes spelers kregen een 4, waaronder de van Lazio gehuurde linksback Riza Durmisi.

FC Utrecht – Cambuur 3-2

FC Utrecht: De Keijzer 5; Van der Maarel 6, Van der Hoorn 5 (30. Veerman 7,5), Janssen 5, Van der Kust 6,5; Boussaid 5,5, Maher 6,5, Timber 5,5; (73. Van Overeem -), Gustafson 6; Douvikas 7,5 (83. Sylla -), Mahi 6 (73. Ramselaar -)

Cambuur: Stevens 6; Schmidt 6, Tol 5 (66. Ter Heide -), Schouten 7, Bangura 6,5; Jacobs 6,5 (83. Boere -), Hoedemakers 6,5 (45. Mac-Intosch 6), Maulun 5 (77. Sambissa -); Kallon 6 (66. Breij -), Uldrikis 6,5, Joosten 5,5 (85. Kiss -)

Scheidsrechter: Van de Graaf 5,5

Man of the match: Henk Veerman had zich geen beter debuut bij FC Utrecht kunnen bedenken. De Volendamse spits die deze winter de overstap maakte van Heerenveen viel al na een halfuur bij een 0-2 achterstand in en maakte de winnende 3-2. ‘Mooier wordt het niet’, sprak hij na afloop.

Volledig scherm Henk Veerman juicht na de winnende 3-2. © ANP

Fortuna Sittard – Heerenveen 2-0

Fortuna Sittard: Van Osch 7; Tirpan 6,5 (90. Botaka -), Angha 6, Samaris 6,5, Siovas 6,5 (73. Lonwijk -), Cox 6; Duarte 6, Tekie 6 (68. Benschop -), Rienstra 6; Seuntjens 6,5, Flemming 7,5

Heerenveen: Mous 5,5; Van Ewijk 5,5 (82. Akujobi -), Dresevic 6, Woudenberg 5, Kaib 5 (67. Nunumete -); Madsen 6, Haye 6,5, Al Hajj 5,5 (82. Tahiri -); Stevanovic 5 (62. Sarr -), De Jong 5, Musaba 5 (67. Van ‘t Loo -)

Scheidsrechter: Kooij 6,5

Man of the match: Fortuna Sittard sloeg deze winter de aanbiedingen op Zian Flemming af en kreeg daar tegen Heerenveen direct een beloning voor. De Amsterdamse aanvaller bleek tegen Heerenveen goud waard voor de club. Met zijn derde en vierde treffer van deze competitie leidde hij zijn ploeg naar de vierde overwinning dit seizoen. Hij verdubbelde ook meteen zijn productie uit de eerste seizoenshelft.

PEC Zwolle – NEC 1-1

PEC Zwolle: Lamprou 7; Van Polen 6, Voet 5, Nakayama 6,5, Reijnders 6 (89. Van den Berg -); Van den Belt 6, Saymak 6,5 (81. De Waal -), Clement 6 (81. Huiberts -), Anderson 6 (77. Van Wermeskerken -); Redan 6,5 (76. Van der Werff -), Darfalou 6,5 (89. Strieder -)

NEC: Branderhorst 6; Van Rooij 6, Guth 5,5, Odenthal 5,5, Verdonk 4 (72. Barreto -), El Karouani 6; Schöne 5, Vet 5,5, Bruijn 6,5 (64. Okita -); Tavsan 6,5, Mattsson 5 (72. Akman -)

Scheidsrechter: Van der Laan 7

Man of the match: De voorzichtige opleving van hekkensluiter PEC Zwolle komt ook door de degelijke keeper Kostas Lamprou, die zijn ploeg tegen NEC op de been hield.

PSV – AZ 1-2

PSV: Mvogo 4,5; Mwene 5 (89. Bruma -), Teze 5,5, Obispo 6,5, Boscagli 6, Mauro Júnior 6,5; Doan 5,5 (61. Vertessen -), Sangaré 6, Veerman 5 (61. Zahavi -); Götze 5, Gakpo 5,5

AZ: Vindahl 7; Sugawara 7, Hatzidiakos 6,5, Martins Indi 7 (75. Beukema -), Wijndal 7,5; Midtsjø 6, De Wit 5,5, Clasie 6 (82. Reijnders -); Evjen 5, Pavlidis 5 (67. Aboukhlal -), Karlsson 7

Scheidsrechter: Lindhout 5,5

Man of the match: Owen Wijndal was tegen PSV alweer goed voor zijn achtste assist van dit seizoen. De aanvoerder van AZ komt steeds beter op stoom dit seizoen na een moeizame start, waarin hij de teleurstelling van een mislukt EK nog even van zich af moest zetten.

Volledig scherm Owen Wijndal in duel met Yorbe Vertessen. © Pro Shots / Marcel van Dorst

FC Twente – Vitesse 3-0

FC Twente: Unnerstall 7; Troupée 6,5 (87. Brenet -), Hilgers 6, Pröpper 6, Smal 6,5; Zerrouki 6,5 (87. Staring -), Bosch 6,5, Vlap 6 (60. Cerny 6), Rots 5.5 (77. Cleonise -), Van Wolfswinkel 7, Limnios 6 (77. Misidjan -)

Vitesse: Houwen 4; Doekhi 5, Bazoer 5 (46. Hajek 5,5), Rasmussen 4; Dasa 5, Bero 6, Gboho 4 (46. Buitink 5,5), Tronstad 5,5 (75. Oroz -), Huisman 4 (46. Frederiksen 5), Wittek 6; Grbic 5 (75. Yapi -)

Scheidsrechter: Makkelie 7

Man of the match: Ook tegen zijn voormalige club Vitesse was Twente-spits Ricky van Wolfswinkel weer op schot. Met elf goals prijkt de ervaren goaltjesdief uit Woudenberg hoog op de lijst van topscorers.

Volledig scherm Ricky van Wolfswinkel. during the match Twente - Vitesse © Pro Shots / Ron Jonker

Feyenoord – Sparta 4-0

Feyenoord: Bijlow 6; Geertruida 6,5 (81. Pedersen -), Trauner 7, Senesi 7, Malacia 7; Aursnes 7,5 (75. Hendrix -), Til 7,5 (75. Toornstra -), Kökçü 7,5; Jahanbakhsh 7 (75. Walemark -), Linssen 6 (66. Dessers -), Sinisterra 6,5.

Sparta: Okoye 5; Van Crooy 5, Abels 4, Vriends 4 (79. Van Mullem -), Auassar 5 (79. Heylen -), Durmisi 4 (69. Pinto -); De Kamps 4, Namli 5 (35. Mijnans 5), Verschueren 5, Dalmau 4 (69. Engels -), Thy 4.

Scheidsrechter: Gözübüyük 7

Man of the match: Guus Til was op schot in de stadsderby tegen Sparta. Door zijn twee goals heeft hij nu dertien eredivisiegoals gemaakt, nu al zijn hoogste seizoentotaal uit zijn loopbaan. Samen met Ajax-spits Sébastien Haller is hij nu gedeeld topscorer. Een aanvallende middenvelder als topscorer van de eredivisie valt niet uit te sluiten.

Volledig scherm Bart Vriends en Guus Til. © Pro Shots / Stanley Gontha

FC Groningen – Go Ahead Eagles 2-1

FC Groningen: Leeuwenburgh 6,5; Dankerlui 6,5, Te Wierik 6, Van Hintum 6,5, Meijer 7 (89. Sverko -), Suslov 6,5 (77. Ngonge -), Kasanwirjo 6,5, Duarte 7,5, Abraham 6 (77. El Hankouri -); De Leeuw 6,5 (86. Van Kaam -), Strand Larsen 8 (89. Postema -).

Go Ahead Eagles: Noppert 5,5; Deijl 5, Idzes 5,5, Kramer 5, Kuipers 6; Lucassen 5 (46. Botos 7), Rommens 6 (85. Ross -), Brouwers 6; Oratmangoen 5,5 (85. Mulenga -), Cordoba 4,5 (67. Berden -), Lidberg 5 (67. Cardona -).

Scheidsrechter: Bos 6,5

Man of the match: Jørgen Strand Larsen maakt voor het eerst twee treffers in een thuiswedstrijd in de eredivisie en was de grote uitblinker bij FC Groningen. De Noor heeft nu al evenveel goals gemaakt als in het hele vorige seizoen.

Volledig scherm Jørgen Strand Larsen. © ANP

Willem II – RKC 3-1

Willem II: Brondeel 6,5; Owusu 6,5, Dammers 7, Heerkens 7 (66. Jenssen - ), Köhlert 6; Saddiki 6, Oosting 8, Llonch 6 (84. Crowley - ); Nunnely 5,5 (74. Kabangu -), Hornkamp 7 (84. Kampetsis - ), Svensson 7 (74. Michelis - ).

RKC: RKC; Vaessen 5; Gaari 5, Adewoye 5,5, Meulensteen 5, Van den Buijs - (25. Van der Venne 5), Büttner 5,5 (72. Daneels -); Anita 5 (72. Bel Hassani -), Odgaard 5,5, Azhil 5 (46. Oukili 5,5); Stokkers 5 (46. Kuijpers 5,5), Kramer 5,5.

Scheidsrechter: Nijhuis 6,5

Man of the match: Thijs Oosting kende wel een heel fraai debuut tegen RKC, juist de club waar zijn vader Joseph de trainer is. De van AZ overgenomen middenvelder maakte er twee en bezorgde de Tilburgers daarmee de eerste overwinning sinds 25 september, toen PSV met 2-1 werd verslagen in het Koning Willem II Stadion.

Volledig scherm Thijs Oosting. © ANP

Ajax – Heracles 3-0

Ajax: Pasveer 6,5; Mazraoui 6,5 (81. Rensch -), Timber 6,5, Martínez 6 (63. Schuurs -), Blind 6 (71. Tagliafico -); Álvarez 7, Klaassen 6,5; Antony 6 (71. Danilo -), Berghuis 7 (63. Taylor -), Tadic 6,5; Haller 6.

Heracles: Blaswich 7; Bakboord 6 (84. Sonnenberg -), Rente 5,5, Knoester 6, Quagliata 6; Schoofs 5, Kiomourtzoglou 5, De La Torre 4 (46. Bakis -); Laursen 5 (84. Szöke -), Sierhuis 6 (76. Sierra -), Basacikoglu 5,5 (66. Fadiga -).

Scheidsrechter: Manschot 5

Man of the match: Edson Álvarez moest zich laten vervangen in een interland met Mexico van de week vanwege een knieblessure en leek een twijfelgeval voor het duel met Heracles maar de Mexicaan speelde negentig minuten lang op het middenveld en deed dat naar behoren.

Volledig scherm Edson Álvarez. © Pro Shots / Niels Boersema