Op de valreep is er strijd om Depays plek

Door Maarten Wijffels



De opstellingen van Oranje in aanloop naar interlands; onder Ronald Koeman geven die zelden voer voor hete kroegdiscussies. Maar nu is er dan tóch zo’n item, op de valreep nog, in de laatste en beslissende week van de EK-kwalificatiereeks.



Wie start zaterdag als spits in en tegen Noord-Ierland, mocht vaste keus Memphis Depay niet tijdig fit blijken? Bij de eerste veldtraining, gisteravond op de KNVB Campus in Zeist, beperkte Memphis zich tot wat individuele oefeningen en ‘latje trappen’. Vier andere kandidaat-spitsen draaiden alvast in groepsverband warm. ,,Vier ja, want zoveel opties zijn er’’, zegt Koeman. De bondscoach heeft het dan over Ryan Babel, Luuk de Jong, Wout Weghorst en Myron Boadu.