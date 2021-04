Op deze manier kan Virgil van Dijk alsnog het EK halen

1.

Frank de Boer mag straks drie extra spelers meenemen naar het EK. In de coronapandemie geeft de UEFA éénmalig ruimte voor selecties van 26 man. De keuze in die ‘bonusspelers’ is vrij, dus is het nu al heerlijk speculeren. Gaat Wout Weghorst van de verruiming profiteren? Daley Blind? Komt Quincy Promes toch erbij? Of neemt De Boer Virgil van Dijk hoe dan ook mee als motivator, zelfs als zijn aanvoerder niet volledig fit raakt?