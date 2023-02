Op zoek naar de roots van Feyenoord-sensatie Quilindschy Hartman: ‘Hij was meteen de beste’

Dennis Higler leidt eredivisie­top­per tussen Feyenoord en AZ

De topper in de eredivisie tussen koploper Feyenoord en nummer 2 AZ, staat zaterdag onder leiding van Dennis Higler. De scheidsrechter krijgt vanaf 21.00 uur in De Kuip ondersteuning van grensrechters Joost van Zuilen en Patrick Inia. Sander van der Eijk is de vierde official en Pol van Boekel de videoscheidsrechter.