Openbaar Ministerie vervolgt Quincy Promes voor poging tot doodslag

Dat zijn ook de feiten waarvan het slachtoffer, een neef van Promes, aangifte heeft gedaan. Promes wordt ervan verdacht die neef te hebben gestoken tijdens een familiefeest eind juli 2020. Bij dat steekincident liep de neef van Promes fors knieletsel op. ,,Aan het eind van de avond werd mijn cliënt zonder aanleiding neergestoken,” liet zijn advocaat Yehudi Moszkowicz al eerder weten. Pas in november van dat jaar deed de neef aangifte.

Promes heeft altijd weinig naar buiten gebracht over het incident. Wel liet hij doorschemeren dat hij onschuldig is. Ajax - waar Promes toen nog speelde - nam ook geen maatregelen en stelde Promes als nodig gewoon op. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal Louis van Gaal liet onlangs weten dat hij Promes niet meer zou oproepen zolang de zaak van het steekincident niet is afgerond. ,,Ik stel geen spelers op die in zo'n situatie zitten.”

‘Ineens kwam hij op me af’

De neef zelf liet eerder weten dat er aanvankelijk niks aan de hand was op het familiefeest, dat hij nog samen met Promes op de foto ging, en dat diezelfde Promes later ‘ineens op hem af kwam’. De reden daarvan is hem een raadsel. Hij deinsde naar eigen zeggen achteruit ‘anders was het mes niet in mijn knie maar in mijn lichaam terecht gekomen'. Daarbij werd een van zijn pezen doorkliefd. Andere aanwezigen maakten een einde aan het gevecht. De oorzaak van het incident zou een beschuldiging over gestolen geld zijn, maar advocaat Moszkowicz heeft altijd gezegd dat hij en zijn cliënt geen idee hebben.

Het onderzoeksdossier is eind mei 2021 door de politie ingestuurd naar het Openbaar Ministerie. Justitie nam in juli van dit jaar al de ‘voorgenomen beslissing’ om tot vervolging over te gaan. De definitieve beslissing zou volgen nadat eventuele onderzoekswensen van de advocaat van de verdachte waren toegekend en uitgevoerd. Dat is inmiddels grotendeels gebeurd. Een zittingsdatum is nog niet bekend.

Promes is op zondag 13 december 2020 door de politie aangehouden en op dinsdag 15 december weer heengezonden op last van de officier van justitie. Hij zat twee dagen vast. Promes is destijds niet voorgeleid aan de rechter-commissaris wat tot gevolg heeft dat hij is vrijgelaten zonder dat er voorwaarden aan die vrijlating zijn gesteld. Promes voetbalde toen het incident plaatsvond bij Ajax maar verkaste in februari van dit jaar naar Spartak Moskou.

,,Het maakt voor de vervolging niet uit dat hij in Rusland speelt,” aldus een woordvoerder van het OM. ,,Hij krijgt de dagvaarding gewoon in de bus.” Het is aan Promes en zijn advocaat Gerard Spong om te bepalen of de voetballer zelf bij zijn rechtszaak aanwezig gaat zijn.