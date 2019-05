Opinie Sjoerd Mossou: Eindelijk daadkracht bij vergadergedrocht

Een hyperdemocratisch vergadergedrocht zonder enige visie. Zo stond de Eredivisie CV er de laatste jaren op in het voetbal, zowel bij professionals als bij de buitenwacht.



Of het nu over kunstgras ging of over een nieuwe competitieopzet: nooit slaagden de achttien eredivisieclubs erin om tot een noemenswaardig besluit te komen. Eigenbelang regeerde vele jaren; voortdurend verzandde de boel in eindeloze sessies.