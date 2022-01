Opmerkelijk: Rai Vloet maakt tóch Heracles-rentree bij gelijkspel tegen NEC

Rai Vloet heeft zijn rentree gemaakt bij Heracles. Na ruim een uur spelen bracht Frank Wormuth de middenvelder in het veld. Opmerkelijk vooral, omdat de trainer een dag eerder de indruk wekte dat het nog wel even zou duren. Heracles speelde uiteindelijk gelijk tegen NEC in Nijmegen: 0-0.

Middenvelder Vloet stond voor aanvang van het duel in Nijmegen voor het eerste weer ‘en plein public’ op het veld. In een lege Goffert, dat dan weer wel. Terwijl trainer Wormuth een dag voor de uitwedstrijd nog zei dat het wel een tijdje zou duren voor Vloet weer een wedstrijd zou spelen, omdat hij fysiek en mentaal nog lang niet fit is. Na ruim een uur spelen viel hij dan toch in voor Sinan Bakis.



De meningen over de terugkeer van Vloet zijn - zoals de hele week al - nogal wisselend. Veelal negatief en een groepje supporters van Heracles liet zelfs weten een gesprek aan te willen gaan met de clubleiding. Omdat ze niet willen dat de middenvelder - die betrokken was bij een dodelijk ongeval - terugkeert als speler van hun club. Heracles zelf wil Vloet in deze fase steunen en niet op de stoel van de rechter gaan zitten.

Geen Sierhuis

Feit is dat Heracles een type Vloet goed kan gebruiken, zo werd tegen NEC weer eens duidelijk. De bezoekers waren in de eerste helft een fase iets beter dan de thuisploeg, maar het hield niet over. Kansjes waren er voor Lucas Schoofs, Nikolai Laursen en Bakis, die de afwezige Kaj Sierhuis verving. NEC zette daar wel wat tegenover, vooral Elayis Tavsan was een paar keer gevaarlijk, maar beide ploegen scoorden niet.



Meteen na rust had Bakis zijn ploeg op een voorsprong kunnen zetten, maar die poging ging verloren. De spits moest na ruim een uur plaats maken voor Vloet, die samen met Delano Burgzorg (terug van liesblessure) zijn rentree maakte bij Heracles.

Het bleef uiteindelijk 0-0 en dat was toch opvallend, omdat Heracles in de afgelopen dertien jaar liefst twaalf duels na de winterstop verloor. Bovendien verloor de ploeg de laatste zeven uitduels en hield het nu een puntje over. Maar dat was wat te veel optimisme na een wedstrijd die bijzonder weinig hoogtepunten kende.

