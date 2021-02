Opnieuw aanvaring tussen Ihattaren en Schmidt: talent ontbreekt mogelijk tegen Ajax

PSV-trainer Roger Schmidt heeft afgelopen week opnieuw een aanvaring gehad met Mohamed Ihattaren. Het is daarom nog niet zeker of hij zondag deel uitmaakt van de selectie van PSV, dat speelt tegen Ajax.

Afgelopen week is er intern wederom trammelant geweest bij PSV. Meerdere bronnen bevestigen dat Ihattaren en Schmidt het aan de stok hebben gehad en dat de aanvallende middenvelder is aangesproken. Het gaat niet om het verlengen van zijn contract, maar om de focus op zijn eigen sportieve ontwikkeling en het team. Eerder dit seizoen waren er ook al problemen tussen PSV en Ihattaren, maar die werden telkens opgelost. De aanvallende middenvelder leek vlak voor de winterstop weer in goede vorm te komen, maar kon die lijn nog niet doortrekken.

Ihattaren bleef in de openingswedstrijd tegen FC Groningen in september buiten het basisteam omdat hij op de training niet de juiste instelling toonde volgens Schmidt. Ihattaren bood zijn excuses aan en werd daarna weer in genade aangenomen. Toen Ihattaren halverwege december tegen FC Utrecht voor het eerst dit seizoen scoorde, liep hij naar de zijlijn en omhelsde Schmidt. Daarmee leek het goed te zitten tussen de twee.

Vorige week ontbrak Ihattaren in de uitwedstrijd tegen Olympiakos en thuiswedstrijd tegen Vitesse in de selectie omdat hij ziek was. Tegen Olympiakos (het thuisduel) keerde hij donderdag terug in de groep. Na die wedstrijd, waarin PSV werd uitgeschakeld en Ihattaren niet in actie kwam, feliciteerde Ihattaren via Instagram Ajacied Ryan Gravenberch voor het bereiken van de volgende ronde. Ook gaf hij een ‘like’ bij een foto van Ajax-spits Brian Brobbey.