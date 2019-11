Oppermachtig Ajax laat FC Utrecht volkomen kansloos

FC Utrecht reisde als ploeg in vorm af naar de Johan Cruijff Arena, maar Ajax toonde maar weer eens aan dat er in Amsterdam niets te halen valt. Ajax was met 4-0 nog zuinig.

Door Tim Reedijk

Misschien snakt de competitie wel naar een club die het Ajax serieus moeilijk kan maken, zeker nu het gat tussen de Amsterdammers en de achterliggers in rap tempo groter wordt. Vandaag was de vraag of FC Utrecht zo’n ploeg zou kunnen zijn, de club die vanwege een supportersboycot bedoeld als boodschap aan de gemeente Amsterdam zonder fans was afgereisd. Vanaf minuut één was duidelijk dat FC Utrecht absoluut niet bij machte was om voor een resultaat te spelen.

Combinaties, positiewisselingen, technische hoogstandjes. Na een heuse Ajax-storm in de eerste fase van de wedstrijd konden de Amsterdammers al voor rust enigszins gas terugnemen. De ploeg van trainer Erik ten Hag was in de positie om dat te doen omdat FC Utrecht in de eerste veertig minuten ondersteboven was gevoetbald. Met twee goals van Donny van de Beek en een van Dusan Tadic stond het 3-0 en met iets meer precisie had die score al hoger kunnen zijn. Oud-Utrechter Zakaria Labyad, de verrassende vervanger van de geblesseerde David Neres, tikte vrolijk mee in het aanvalsspel van de Amsterdammers.