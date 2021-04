Oppermachtig Spanje geeft zwakke Oranje Leeuwinnen stof tot nadenken

Door Nik Kok



Voor de Oranjevrouwen was de oefenwedstrijd tegen Spanje het startsein van een spannende periode, waarin de eerste contouren vorm moeten krijgen van het elftal dat straks op de Olympische Spelen hoge ogen moeten gooien. Dan is Spanje, hoewel niet aanwezig in Tokio, een geduchte tegenstander, zo bleek vanavond in Marbella. Met vrijwel alleen maar spelers van Barcelona, de club van Lieke Martens, dit seizoen ongenaakbaar in de Spaanse competitie. Op het WK, waar Nederland tot de finale reikte, kwamen zij tot de achtste finales. Sindsdien is die ploeg nog gegroeid.

Nederland, met vooral de gekende namen, kwam er in het grootste gedeelte van de wedstrijd nauwelijks aan te pas. Bondscoach Sarina Wiegman, bezig aan een afscheidstournee bij Oranje, zegt het spel van de Leeuwinnen dynamischer en verrassender te willen maken. Dat kwam er vanavond totaal niet van en dat gaf te denken. Het was eerder overleven voor de regerend Europees kampioen en WK-finalist, die al snel tegen een verdiende achterstand aankeek door een goal van Patricia Guijarro. De Barcelona-speelster kopte overigens wel raak vanuit buitenspelpositie.

Ondertussen lukte het Oranje, met Dominique Janssen weer terug in de laatste lijn na een blessure, de hele wedstrijd niet om dreigende te worden. Alleen de ingevallen Shanice van de Sanden had twee minuten voor tijd de mogelijkheid om een goal te scoren. Sterspeelsters als Lieke Martens, Danielle van den Donk en ook Vivianne Miedema kwamen niet in het stuk voor. Jackie Groenen kon op geen enkele manier ook maar iets van vorm geven aan het middenveld.

De laatste oefenduels hadden toch juist enige hoop gegeven op verfrissing van het elftal dat al zoveel succes kende. Zo was er in februari nog een zeldzame overwinning op Duitsland. Die grootmacht werd voor het eerst in 21 jaar verslagen. Maar daarvan bleek niets in Marbella, waar Oranje ook in de tweede helft ver naar achteren werd gedrukt door soepel, Spaans aanvalsspel. Het was aan uitblinker Sari van Veenendaal en de lat te danken dat de nederlaag slechts beperkt bleef tot 1-0.

Aanstaande dinsdag is de tweede oefenwedstrijd in deze interlandperiode, in de Nijmeegse Goffert tegen Australië. Daarna is het nog ruim drie maanden tot de Olympische Spelen. In de tussentijd is er nog behoorlijk wat werk te verrichten voor Wiegman wil ze met haar team voor de derde achtereenvolgende keer op een belangrijk toernooi succes kunnen boeken.

Volledig scherm © EPA

