Oproep aan KNVB: minuut stilte vanwege oorlog in Oekraïne: ‘Bewustwording van belang van vrede’

De organisaties willen een krachtig signaal afgeven, zegt Ben van Olffen, voorzitter van de BAV. ,,Over de hele wereld wordt er met afschuw gekeken naar de beelden uit Oekraïne. Met een minuut stilte kunnen we in de voetbalwereld laten zien dat we tegen geweld en voor vrede zijn.”

Bij de betreffende instanties zijn een groot deel van alle amateurclubs in Nederland aangesloten. ,,Maar de oproep geldt voor alle clubs en alle leden”, zegt Van Olffen. ,,Dan praten we over ruim 2500 clubs, inclusief zaalvoetbal.” Volgens de bestuurder staan er per weekeinde zo’n 800.000 actieve leden op het veld. ,,En we vragen ook de toeschouwers om mee te doen aan het initiatief.”