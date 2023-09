Opvallende comeback Desiree van Lunteren: Stefanie van der Gragt haalt EK-winnares naar AZ

Van Lunteren speelde 84 keer in Oranje en maakte deel uit van de ploeg die in 2017 Europees kampioen werd en in 2019 als tweede eindigde op het WK. Ze speelde dus lang samen met Stefanie van der Gragt, die na het afgelopen WK in Australië en Nieuw-Zeeland een punt achter haar carrière zette en nu technisch manager bij de vrouwen van AZ is.