Oranje groepshoofd bij loting EK-kwalificatie, Frankrijk en Engeland in pot 2

De indeling is mede gebaseerd op de resultaten in de Nations League. Omdat Frankrijk en Engeland daarin ondermaats presteerden (Engeland degradeerde zelfs naar de B-divisie) vinden die landen zichzelf terug in pot 2 en zijn het daarmee potentiële tegenstanders van Oranje.

De landen worden bij de loting in Frankfurt verdeeld over tien poules: zeven van vijf en drie van zes landen. De nummers één en twee plaatsen zich rechtstreeks voor de eindronde. De laatste drie tickets worden verdeeld via play-offs. Gastland Duitsland is automatisch geplaatst, Rusland is vanwege de oorlog in Oekraïne uitgesloten van deelname.